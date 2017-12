OCMW wil oude rijkswachtgebouwen aankopen 02u46 11 Vanessa Dekeyzer OCMW-voorzitter Bram Delvaux aan de oude rijkswachtgebouwen in de Gilainstraat. Tienen Het OCMW wil in het voorjaar van 2018 de appartementen aan de vroegere rijkswachtkazerne in de Gilainstraat kopen. Daarmee wil ze haar eigen aanbod aan noodwoningen en panden voor Lokaal Opvanginitiatief (LOI) uitbreiden. "Dat zal ons een hoop geld aan huur uitsparen", aldus OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld).

Vandaag beschikt het OCMW van Tienen over 46 LOI-opvangplaatsen, drie flats voor twee personen, vijf appartementen voor vier personen, een woning voor twee, een woning voor vier personen en twee woningen voor zeven. "Verder beschikken we over vijf nood- of transitwoningen", zegt Bram Delvaux. "Die aantallen willen we blijven behouden, maar zowel de woningen als de flats worden gehuurd van private eigenaars, wat ons jaarlijks 100.000 euro aan huur kost." En dus gaat het OCMW haar eigen patrimonium uitbreiden. Het meerjarenplan daarvoor werd zopas goedgekeurd.





"De aankoop van het gebouw in de Gilainstraat, goed voor acht appartementen, vier met twee slaapkamers en vier met drie slaapkamers, kunnen in de plaats komen van appartementen die we momenteel huren. Om een cijfer te plakken op de aankoop- en renovatiekost van het gebouw, is het nog te vroeg", aldus Delvaux.





Kinderarmoede

Verder zal kinderamoedebestrijding een van de speerpunten zijn in het budget van 2018. "Afgelopen jaar werd werk gemaakt van de detectie van kinderarmoede bij kinderdagverblijven, onthaalouders en de Tiense scholen. Een belangrijk project dat ook komende jaren verder gezet zal worden."





"Ook de volwaardige re-integratie in onze samenleving van leefloontrekkers via tewerkstelling blijft een belangrijke beleidsprioriteit, net als de bouw van assistentiewoningen voor het WZC Keienhof", gaat Delvaux verder. Het OCMW zet in 2018 ook nieuwe projecten op, zoals de uitgave van maaltijdbons en taxicheques.





(VDT)