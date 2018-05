OCMW Tienen organiseert opendeurdag voor professionals 23 mei 2018

02u54 0 Tienen Het OCMW van Tienen organiseerde in oktober vorig jaar voor het eerst een netwerkmarkt, waarop alle Tiense organisaties uit het sociale werkveld hun eigen organisatie mochten voorstellen.

"Omwille van het grote succes hebben we beslist om hier een vervolg aan te breiden, ditmaal door de deuren van het Sociaal Huis open te stellen voor alle professionals", zegt OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld).





Op vrijdag 8 juni worden zij met een tasje koffie verwelkomd in het woonzorgcentrum Keienhof, om hier vervolgens een rondleiding te krijgen net als in de aanpalende, gloednieuwe assistentiewoningen Groenhof.





Daarna staat een bezoek aan de serviceflats Seniorie Houtemhof en het Sociaal Huis op het programma.





"Dit initiatief is uiteraard een unieke gelegenheid om aan netwerking te doen met alle andere sociale organisaties die actief zijn in Tienen. Om die reden werden in totaal 400 professionals aangeschreven en uitgenodigd om langs te komen op deze opendeurdag, gaande van huisartsen, kinesitherapeuten en apothekers tot scholen, mutualiteiten en vakbonden. Wij hopen dan ook velen van hen te mogen verwelkomen", besluit Delvaux.





Open voor publiek

Op zaterdag 9 juni worden de deuren van het Sociaal Huis, de Seniorie Houtemhof, het woonzorgcentrum Keienhof en de assistentiewoningen Groenhof opengesteld voor het grote publiek, en dit tussen 14 uur en 17 uur. (VDT)