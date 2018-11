OCMW Tienen geeft extra aandacht aan seniorenweek vdt

19 november 2018

17u25 0

Naar jaarlijkse gewoonte vindt tijdens de derde week van november de seniorenweek plaats. Naar aanleiding hiervan wenst het team Ouderenzorg van het OCMW van Tienen de 65-plussers van onze stad nog wat extra aandacht te geven. “Gedurende de seniorenweek zal in de onthaalruimte van het Sociaal Huis een speciale stand voorzien worden waar een medewerker van het team Ouderenzorg elke bezoekende 65- plusser zal informeren over de werking van de dienst, over het thuiszorgaanbod in de regio en over alle mogelijke financiële vergoedingen en sociale voordelen”, zegt OCMW-voorzitter Bram Delvaux (Open Vld). “Senioren die daarna graag nog een individueel gesprek wensen, zullen hiertoe gelegenheid krijgen in een apart ontvangstlokaal. Alle bezoekers krijgen ook een tas koffie aangeboden en een kleine attentie onder de vorm van een plantje. We brengen ook graag in herinnering dat alle 65-plussers (of de kinderen van) steeds met al hun vragen terecht kunnen bij de medewerkers van het team Ouderenzorg. Dit kan ofwel op afspraak, ofwel zonder afspraak op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op donderdag van 9 uur tot 11.30 uur. Bijkomend wordt er elke eerste dinsdag van de maand een vrije zitdag gehouden van 18 uur tot 19.30 uur." Voor meer info kan je terecht op www.ocmw.tienen.be.