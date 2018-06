OCMW slaat de handen in elkaar met Colruyt 27 juni 2018

Colruyt probeert met een tweewekelijks budgetvriendelijk receptenboekje ouders die kampen met budgettaire problemen, te helpen om goedkoop, lekker en evenwichtig te koken voor het gezin. OCMW-raadsleden Bart Thomas en Steven Leemans pleitten op de OCMW-raad voor samenwerking met dit project en de OCMW-raad keurde onlangs de engagementsverklaring hiervoor goed. Intussen bereikt Colruyt met dit project reeds meer dan 3.000 gezinnen in meer dan 130 gemeenten. "Het concept van 'Aan tafel in 1-2-3 euro' is eenvoudig", aldus OCMW-voorzitter Bram Delvaux. "Kwetsbare gezinnen worden vrijblijvend geïnformeerd door ons OCMW, waarna ze zich kunnen inschrijven om om de twee weken een Colruyt-receptenboekje in de bus te krijgen. In dat boekje staan telkens zes makkelijke en kindvriendelijke recepten en de bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor drie ruime porties en kost niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie. Daarin is de prijs van de verpakking inbegrepen, ook al is er voor het recept minder nodig. Zo weten de mensen vooraf exact wat ze betalen aan de kassa." (VDT)