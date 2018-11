OCMW-site staat te lang leeg: 5.200 euro leegstandstaks! vanessa dekeyzer

22 november 2018

13u30 1 Tienen Er lijkt maar geen schot te komen in het bouwproject op de vroegere OCMW-site in de Veldbornstraat. Het terrein met daarop het voormalige klooster van de Annunciaten, dat bekendheid verwierf als decor in het Eén-programma ‘Het leven zoals het is: OCMW Tienen’, staat al ruim vier jaar leeg. “We betreuren het dat er geen nieuwe bouwaanvraag wordt ingediend”, zegt schepen van Stedenbouw en Wonen, Jos Mombaers (Tienen Vooruit!).

Het beschermd pand zou plaats maken voor 23 woningen en een ondergrondse garage voor 26 wagens, maar voorlopig is van die plannen nog maar weinig zichtbaar. Er is tot op heden zelfs nog geen bouwvergunning afgeleverd. In juni 2015 leverde het schepencollege wel een vergunning af voor het verbouwen van het leegstaande klooster tot wooncomplex en de nieuwbouw van appartementen, maar daar werd niets mee gedaan.

“De projectontwikkelaar wist toen te vertellen dat het project on hold werd geplaatst in afwachting van aangepaste plannen”, aldus schepen Mombaers. “Volgens de dienst ruimtelijke ordening werd er in de loop van 2017 een vergunningsdossier ingediend maar dit beantwoordde blijkbaar niet aan de voorschriften.”

Het pand werd opgenomen in het leegstandsregister op 17 april 2014. “Van 8 juni dat jaar tot 7 juni 2017 werd er een vrijstelling toegekend voor het verkrijgen van een vergunning voor sloop-of stabiliteitswerken”, zegt schepen Mombaers. “Op 25 september laatstleden werd er wel een aanslagbiljet van 5.200 euro verstuurd voor het aanslagjaar 2018 wegens vier jaar opname in het leegstandsregister. Dit is het maximumbedrag en zal vanaf nu jaarlijks moeten betaald worden zolang er niets op de site gebeurt. De bedoeling van deze heffing is de eigenaars er toe aan te zetten hun leegstaande panden terug op de markt te brengen, al dan niet na renovatie. Voor wat betreft de vroegere OCMW-site zou de heffing de bouwpromotor er moeten toe bewegen werk te maken van zijn bouwaanvraag.”