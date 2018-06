Obus gevonden aan de drie tommen 28 juni 2018

Bij de aanleg van de parking achter de drie tommen aan de Tricotstraat in Grimde stootte aannemer Heylen op een oorlogsprojectiel. Het bleek te gaan om een mortiergranaat uit WO I. "Op geen enkel moment was er ontploffingsgevaar", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "DOVO is ter plaatse gekomen om het projectiel op te halen." Volgens Luc Lambrecht van de dienst toerisme werd in Grimde een slag tegen de Duitsers geleverd op 18 augustus 1914. Er is toen ook een munitiewagen gekanteld. Mogelijk is de obus daar op die manier terechtgekomen. (VDT)