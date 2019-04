Nutswerken op de Grote Markt vdt

10 april 2019

15u30 3

De firma Fluvius (voormalige Eandis) gaat mmorgen van start met nutswerken op en in de buurt van de Grote Markt. Op donderdag 11 en 12 april worden er koppelputten gegraven op de hoek Academiestraat-Kalkmarkt - en op de Kalkmarkt zelf, op de parking Grote Markt, in de Gilainstraat en in de Trapstraat. Op maandag 15 april worden op deze locaties de oude elektriciteitsleidingen uit dienst genomen en worden er nieuwe koppelingen gelegd. Hierdoor wordt er op maandag 15 april tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Academiestraat vanaf café De Baron tot aan de Grote Markt. Het herstellen van de koppelputten gebeurt op dinsdag 16 april, na de dinsdagmarkt, tot donderdag 18 april.