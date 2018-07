Nostalgische wandeling 31 juli 2018

Pand10 gaat de nostalgische toer op met een historische wandeling over en door de stationsbuurt met stadgids Gilbert Declercq en met historische foto's van de stationsbuurt van Eric Walraevens, op zaterdag 4 augustus. Van 14 tot 17 uur is er de historische wandeling, en om 20 uur is er een Retrofuif met DJ Frederik Vaes, die dance en rock van de jaren '80 en '90 brengt. Dit alles in Pand 10 het voormalige stationsbuffet. (HCH)