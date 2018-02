Nog voor Pasen komen eerste drie zusters aan ZUSTERSCONGREGATIE UIT CONGO TREKT IN GRAUWZUSTERSKLOOSTER IN CHRISTIAN HENNUY

27 februari 2018

02u38 0 Tienen "We krijgen een nieuwe zustercongregatie in Tienen. Als dat geen goed nieuws is in een tijd dat vele kloosters noodgedwongen moeten sluiten of herbestemd worden. We kregen een nieuwe stichting toegewezen van Congolese zusters voor Tienen. Het gaat om Zusters Passionisten. Dat is een hemels geschenk voor de kerkgemeenschap hier", zo vertelt deken Joris Hardiquest. Nog voor Pasen komen de eerste drie zwarte zusters aan in Tienen en zullen ze ingezet worden in de parochie. Hoeveel er achteraf bijkomen is nog niet geweten.

Binnen korte tijd zullen de eerste drie jonge zusters hun intrek nemen in het pastoraal centrum Kabbeek aan de Gilainstraat. Zij zullen mee instaan voor de werking van het centrum en drukten ook de wens uit om mee te werken in de stadspastoraal van Tienen. Meer bepaald in catechese, ziekenwerking, jongerenwerking en de zorg voor kansarmen. Ze zullen gehuisvest worden in het voormalige klooster (Kabbeek) van de Grauwzusters.





"Het klooster van de Grauwzusters werd overgemaakt aan de vzw parochiale werken van Tienen. Deze gebouwen zijn in perfecte staat en worden het centrum van onze werking. Ooit waren er 50 Grauwzusters in dit klooster van de kliniek, nu blijft alleen de 92-jarige zuster Juliana over. Maar weldra komen er drie nieuwe zusters bij, alledrie tussen 30 en 40 jaar oud. Twee daarvan hebben een opleiding als verpleegster genoten, de derde is pastoraal gevormd.





Aanstekelijke vreugde

"De volgende zusters die komen zullen in Vlaanderen gevormd worden", vertelt deken Joris Hardiquest. "Binnen de stadspastoraal zullen die nieuwe zusters met hun diep geloof en hun aanstekelijke evangelische vreugde zeker een meerwaarde worden. Niet in het minst ook naar de vele mensen van Afrikaanse origine die hier wonen en werken. Van belang is zeker dat ons pastoraal centrum nu op volle toeren kan gaan draaien dankzij hun inzet en aanwezigheid", vervolgt deken Hardiquest.





Ook Kardinaal Jozef De Kesel is blij met deze stichting. Hij aanvaardt deze missionarissen hartelijk in het aartsbisdom en vroeg hen om zeer goed de Nederlandse taal te leren, wat zij binnenkort gaan doen in Leuven. De Congolese tak van de Zusters Passionisten werd in 1934 gesticht door de in Tienen verblijvende overste Martha. Zij stuurde toen vijf Belgische zusters naar Congo als missionarissen.





"Vandaag komen zij hier bij ons een missie stichten als wederdienst aan de Belgische kerkgemeenschap. De Congolese tak van de Passionisten is numeriek en qua vorming en opleiding heel sterk met veel jonge zusters in opleiding. Hun stichteres, moeder Martha, heeft haar graf in de crypte van het klooster aan de Aarschotsesteenweg in Tienen. Door de komst van de nieuwe zusters krijgen de Grauwzusters nieuwe opvolging in hun klooster dat zij geschonken hebben aan de Tiense parochies. Over 10 jaar zal dit trouwens nog het enige bestaande klooster zijn in onze regio. Ooit vertrokken er duizenden missionarissen uit Vlaanderen, naar alle plaatsen van de wereld. Nu wij hier arm geworden zijn aan religieuze roepingen komen religieuzen uit Congo naar hier, eigenlijk toch een mooi iets, waarvan je enkel kunt zeggen, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn", besluit deken Hardiquest.