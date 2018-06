Nog twee kandidaten voor uitbating cafetaria Viander 04 juni 2018

De zoektocht naar een nieuwe kandidaat voor de uitbating van de cafetaria-brasserie in het Vianderdomein zit volgens schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) in de laatste rechte lijn. Er zijn nog twee kandidaten over. "Zij krijgen de tijd tot volgende week om nog enkele aspecten uit hun dossier te verduidelijken. We gaan dus zeer binnenkort landen. Normaal valt eind volgende week de beslissing." (VDT)