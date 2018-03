Nog steeds geen locatie voor centrale ziekenhuiscampus 30 maart 2018

Het dossier voor de locatiebepaling van de nieuwe centrale ziekenhuiscampus in Tienen is uitgesteld door de provincie. Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen zoekt samen met de stad Tienen en de provincie Vlaams-Brabant naar een geschikte locatie om haar twee campussen, Campus St.-Jan en Campus Mariëndal, samen onder te brengen in een nieuw gebouwencomplex. Vorig jaar werd aan het studiebureau BUUR de opdracht gegeven om volgende vier locaties verder te onderzoeken: de site Westelijke Ring, ten zuidwesten van het centrum, de site huidige Campus St.-Jan, langs de Vesten, de site ten oosten van de boomgaard, grenzend aan de Feed Food Health campus en de site stationsomgeving Tienen, ten zuiden van de sporen. Rond deze tijd moest de keuze gemaakt zijn, maar het dossier lijkt voorlopig vast te zitten.





