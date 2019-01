Nog geen duidelijkheid bij Tiense Suiker Christian Hennuy

31 januari 2019

13u56 2 Tienen Bij de werknemers van Tiense Suiker is grote onrust ontstaan, na de aankondiging dat het Duitse moederbedrijf Südzucker een ingrijpend Europees herstructureringsplan voorlegt. Dit gebeurde net op de laatste dag van de suikerbietencampagne in Tienen. Over welke fabrieken in Europa gesloten worden, zal pas over 14 dagen duidelijkheid zijn. Uit informele contacten zou blijken dat de Tiense Suiker zich niet ongerust hoeft te maken, maar volgens de vakbonden is dat voorbarig.

Südzucker kondigde aan dat het als gevolg van de historisch lage suikerprijzen in de Europese Unie 700.000 ton per jaar minder wil produceren en 100 miljoen euro per jaar wil besparen. Daarbij zijn fabriekssluitingen in Duitsland en elders in Europa niet uitgesloten. De besparingen moeten de impact van de forse prijsschommelingen verminderen. De Tiense Suikerraffinaderij stelt in ons land zowat 600 mensen tewerk en omvat naast twee suikerfabrieken in Tienen en Wanze ook vestigingen die suikerspecialiteiten maken in Antwerpen en Oostkamp en een rasperij in Longchamp. Tot daar de mededeling van Südzucker dat woensdag de toezichtsraad consulteerde. De komende weken worden knopen doorgehakt. Bij Tiense Suiker, waar in de Tiense vestiging zelf een 180-tal personeelsleden werken, komt er geen informatie. “Wij beschikken niet over meer informatie dan wat er officieel is meegedeeld in het perscommuniqué van Südzucker”, aldus Vincent Tits, Commnication Coordinator van TS. Wij vroegen aan Peter Haegeman, Secretaris-Generaal van de Bietenplanters wat zij ervan vernamen. “Zowel bij de personeelsleden als bij de bietenplanters komen veel vragen en is er ongerustheid. Ik heb nog geen formeel nieuws, maar uit informele contacten die al een tijdje lopen, meen ik te mogen stellen dat er voor de Belgische fabrieken weinig reden tot ongerustheid is. Let wel, wij hebben er rechtstreeks niets mee te maken. Een eventuele herstructurering is een zaak tussen werkgever en werknemers”, aldus Haegeman. De vakbondsafgevaardigden van Tiense Suiker zwijgen, maar willen toch het nieuws niet bevestigen dat de Belgische fabrieken gespaard zouden worden. Het blijft afwachten.