Nog een week carnavalskermis Christian Hennuy

03 maart 2019

Carnavalskermis in Tienen dat is een week de Grote Markt vol met kermisattracties. Daarbij voor de eerste keer ook ‘Hippo Hap’, een kraam waarbij men appels in de muil van een nijlpaard moet deponeren. Marina Clerckx uit Tessenderlo: “Ik sta voor het eerst op de carnavalkermis van Tienen met mijn eigen kraam, maar ik heb nog wel een binding met Tienen. In 1995 werd ik tweede eredame bij de Miss Tienen verkiezing, toen gewonnen door Saskia Bollen. De stad is wel fel veranderd in positieve zin, sindsdien”. Op maandag 4 maart van 17 tot 18 uur is er een prikkelarm moment op de kermis, voor personen die moeite hebben om prikkels te filtreren. Op dinsdag 5 maart in de voormiddag is er de jaarmarkt. Op zaterdag 9 maart van 16 tot 18 uur is er het optreden van Danny Fabry aan het podium.