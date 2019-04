NMBS versterkt komende dagen treinaanbod naar kust door goed lenteweer Kristien Bollen

18 april 2019

De NMBS versterkt de komende dagen voor haar reizigers haar treinaanbod van en naar de kust. Dat heeft alles te maken met het mooie lenteweer dat wordt voorspeld. Van vrijdag tot en met maandag worden er in totaal dertig extra treinen ingezet, goed voor meer dan 25.000 bijkomende zitplaatsen. Daarnaast wordt ook de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende versterkt.

Op vrijdag rijden er in totaal zes extra treinen. Twee daarvan vertrekken vanuit Leuven en rijden richting Oostende. Eén extra trein vertrekt in Brussel-Zuid richting Blankenberge. ’s Avonds rijden deze drie treinen ook terug. De extra trein vanuit Blankenberge rijdt dan verder tot in Leuven.

Tijdens het paasweekend (zaterdag tot en met maandag) rijden er elke dag acht extra treinen. Richting Oostende vertrekken er twee extra treinen vanuit Luik-Guillemins en één vanuit Leuven. Richting Blankenberge vertrekt een extra trein vanuit Hasselt. Deze vier treinen rijden ’s avonds ook terug.

Reizigers kunnen tijdens het paasweekend gebruikmaken van het voordelige weekendbiljet. Daarmee reizen ze voor de helft van de prijs heen en terug naar eender welke bestemming in België. Het weekendbiljet is de komende dagen geldig vanaf vrijdagavond tot en met maandag.

De volledige dienstregeling van en naar de kust is terug te vinden op de website of de app van NMBS, waar reizigers via de routeplanner hun reis kunnen plannen.