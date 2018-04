Nieuwe zusters maken processie in Hakendover mee 11 april 2018

Onlangs kondigde deken Joris Hardiquest aan dat Tienen een nieuwe zusterscongregatie zou toegewezen krijgen en dat die nog voor Pasen zouden aankomen. Dat is ook gebeurd en de zusters maakten ook al de processie van Hakendover mee. Tienen kreeg een nieuwe stichting toegewezen van Congolese zusters, zusters passionisten.





De eerste drie, jonge, zusters namen hun intrek in het pastoraal centrum Kabbeek aan de Gilainstraat, het voormalige klooster van de Grauwzusters aan de H. Hartkliniek.





In de toekomst is het mogelijk dat die zusters nog versterking krijgen.





(HCH)