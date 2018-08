Nieuwe voorzitter Lions 08 augustus 2018

Na een druk en succesvol Lionsjaar geeft Paul Govaers zijn voorzitterschap door aan Guy Boncher. Op het actief van Lions Club het voorbije jaar: de tentoonstelling over Anne Frank met meer dan 4.000 bezoekers, het verdelen van 200 kerstpakketten onder de minderbedeelden van de stad Tienen, het organiseren van de jaarlijkse wijndegustatie en een spiksplinternieuw evenement 'Dining With Lions' ten voordele van de Hospice 'De Klaproos'. Paul geeft zijn voorzitterschap door aan Guy met als eerste activiteit op het programma, de inhuldiging van een bewegings- en looppad op het terrein van Huis In De Stad.





(HCH)