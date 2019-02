Nieuwe streekwinkel geopend aan Hamelendreef vdt

14 februari 2019

17u04 0

De nieuwe streek-en hoevewinkel van het fruitbedrijf Fruit Vanhellemont op de Reynaerts-site aan de Hamelendreef is geopend. Hier kan je terecht voor meer dan 400 lokale producten. Het is al de tweede streekwinkel die hat familiebedrijf Vanhellemont opent. Al verschillende jaren trekt het winkeltje in Meensel-Kiezegem, verbonden aan het fruitbedrijf, heel wat volk aan. Dat ook de tweede winkel, die een kleine supermarkt is geworden, ook succes zal kennen, lijdt geen twijfel.