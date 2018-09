Nieuwe speelplaats voor De Suikerspin Grimde 04 september 2018

In GO! basisschool De Suikerspin in Grimde stonden de voorbije maanden heel wat bouwprojecten op het programma. In een eerste fase werd de speelplaats onder handen genomen. "Deze was dringend aan vernieuwing toe", zegt directeur Dieter Rodeyns. "We waren dan ook blij dat Scholengroep 11 hierin wilde investeren." Het resultaat werd op de eerste schooldag met veel trots gepresenteerd. "Het is een speelplaats geworden waar kleuters en lagere schoolkinderen elkaar kunnen vinden, waar er plaats is voor groen, uitdaging, beweging en sociale interactie." De kinderen reageerden alvast heel enthousiast op hun nieuwe speelruimte. Als klap op de vuurpijl verraste de oudleerlingenbond de kleutertjes ook nog eens met nieuwe fietsjes.





(VDT)