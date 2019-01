Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Tienen en iTEK vdt

30 januari 2019

13u45 0

Om personen, gerechtigd op een leefloon, optimale kansen te geven op een volwaardige reïntegratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort. De OCMW-wet voorziet hierin, in het kader van een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal andere participanten waaronder de stad Tienen, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, Kinderdagverblijf De Hartjes, vzw Blankedale en de Zorggroep Alexianen Tienen, IGO-Leuven. Het OCMW Tienen heeft nu ook iTEK nv aan deze lijst toegevoegd door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst. iTEK is in onze streek vooral bekend van het filiaal in Dormaal en heeft een uitgebreid fiets- en tuinassortiment, naast fitness- en andere vrijetijdsartikelen. iTEK heeft ook een gespecialiseerde service- en hersteldienst. “Wij zijn verheugd dat voortaan OCMW-cliënten ook bij iTEK kunnen tewerkgesteld worden in het kader van art. 60, §7 van de OCMW-wet”, zegt voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, Ine Tombeur (N-VA). “Ik vind activering heel belangrijk, dit is dé garantie om uit armoede te geraken. Je verwerft niet alleen een inkomen, maar het zorgt voor een vaste dagindeling, je bouwt een sociaal netwerk op en krijgt een positiever zelfbeeld. iTEK biedt een veelvoud aan taken aan en dat op verschillende niveaus: magazijn, uitpakken, klaarmaken van fietsen, fietshersteller, verkoper, enz. Kortom een uitgebreid takenpakket dat veel doorgroeimogelijkheden biedt voor onze art 60’ers.”