Nieuwe overeenkomst tussen OCMW Tienen en A.N.T. 18 april 2018

Om personen met een leefloon optimale kansen te geven op een volwaardige reïntegratie in onze samenleving, is tewerkstelling een belangrijke ingangspoort. De OCMW-wet voorziet hierin in een sociale tewerkstelling onder begeleiding van een maatschappelijk werker. Om al deze mensen in de beste omstandigheden te kunnen tewerkstellen, wordt samengewerkt met een aantal andere participanten waaronder WZC Keienhof, de stad Tienen, SVK WoonregT vzw, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, vzw WGC Vierkappes, vzw De Kringwinkel Hageland, Kinderdagverblijf De Hartjes, vzw Blankedale, de Zorggroep Alexianen Tienen en Velo vzw. Het OCMW Tienen heeft nu ook A.N.T. bvba aan deze lijst toegevoegd door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.





Uit armoedecirkel

Delvaux is blij de al grote groep participanten steeds verder te kunnen uitbreiden. "Voor mensen uit de kansengroepen met weinig ervaring of referenties, dikwijls zonder enig diploma, kan een tewerkstelling een positieve ervaring zijn. Dit laat hen toe te ontdekken wat tot hun mogelijkheden behoort en ze krijgen opnieuw een positiever zelfbeeld. Het wapen bij uitstek om uit de armoedecirkel te geraken is een job, hierop zal dan ook blijvend worden ingezet."





(VDT)