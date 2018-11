Nieuwe inwoners ontvangen Christian Hennuy

10 november 2018

11u38 0

In de suikerstad werd nu al voor de 28ste maal een ontvangst van de nieuwe inwoners georganiseerd.

De nieuwe inwoners van de stad, die eraan kwamen tussen april en september, werden officieel ontvangen. Er waren 78 volwassenen en 6 kinderen ingeschreven. Burgemeester Katrien Partyka verwelkomde de nieuwkomers. Na een ontbijt in het theatercafé kregen ze rondleidingen langs o.a. Heldenland, het stadspark, de bibliotheek voor praktische info, maar er waren ook historische gebouwen bij. Er volgde nog een bustrip langs verschillende locaties aan de rand van de stad, als het sociaal huis, het zwembad en het Houtemveld. Tot slot was er een receptie in het stadhuis waar Herman Vandermeulen optrad in het Tiens.