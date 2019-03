Nieuwe fietsverbinding voor de Molenbergweg vdt

12 maart 2019

11u03 0 Tienen De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van net geen 200.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding in de Molenbergweg in Tienen.

Er werd gekozen voor een tweesporenprofiel in beton, waarbij elk spoor met 1,20 meter voldoende breed is voor elke soort fietser. Tussen beide sporen bevindt zich een half-verharde tussenstrook die de stad Tienen permanent zal onderhouden. Bijkomende maatregelen, zoals een tractorsluis, moeten het sluipverkeer tegengaan.

De Molenbergweg vormt een belangrijke fietsverbinding tussen Kumtich en Tienen. Op de gewestweg N3 ontbraken veilige fietspaden. De deels onverharde Molenbergweg is vervolledig heraangelegd van aan de Maalderijweg tot de Kleine Grijpen (R27). “Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90 procent gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest.