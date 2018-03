Nieuwe fase ruilverkaveling Willebringen 21 maart 2018

De ruilverkaveling Willebringen heeft een omgevingsvergunning voor het tweede wegendossier verkregen bij de provincie Vlaams-Brabant. Het gaat om de heraanleg van enkele landbouwwegen, de aanleg van een klein wachtbekken tegen erosie en het maken van vier wandelverbindingen in Tienen, Boutersem en Hoegaarden. De uitvoering van die werken is voorzien in de tweede helft van 2018. (VDT)