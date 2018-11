Nieuwe directeur voor Citrique Belge vdt

13 november 2018

13u57 0

De Tiense citroenzuurfabrikant Citrique Belge heeft weer een nieuwe directeur. In maart 2017 stelde Hans De Backer (52) van Riflebird Capital CVBA, een private groep investeerders, die in 2016 de citroenzuurfabriek overnam van het Duitse Adcuram, zichzelf nog voor als nieuwbakken managing director. Hij neemt niet langer de verantwoordelijkheid voor de dagdagelijkse leiding van de vennootschap en werd aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur. Wim Vandenbrande neemt de fakkel over. Hij werd aangeduid als CEO en gelegeerd bestuurder van Citrique Belge. Verdere commentaar op de wissel wil het bedrijf voorlopig niet kwijt.