Nieuwe bloesemprogramma telt heel wat nieuwigheden Vanessa Dekeyzer

25 maart 2019

14u37 0 Tienen De lente is officieel in het land en die kondigt steeds ook de start van het bloesemseizoen aan. Net als de vorige jaren organiseert Toerisme Vlaams-Brabant samen met Zoutleeuw, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Tienen, Tielt-Winge, Bekkevoort, Geetbets, Lubbeek en Linter een bloesem veertiendaagse en dat van 10 tot en met 28 april. Nieuw dit jaar zijn de kunstzinnige vertelfietstochten, de kunstbabbels, de tijdelijke kunstinstallaties en de picknickactie bij de deelnemende logies.

Her en der zijn de eerste bloesems al te spotten. “Onze bomen zijn dit jaar vroeger actief door het prachtige weer dat we de voorgaande weken al gekend hebben”, zegt fruitteler uit Meensel-Kiezegem, Mario Vanhellemont. “Dit lenteweertje heeft er voor gezorgd dat de bloembotten springklaar staan. De snelheid van het opengaan van het bloemetje tot het einde van de bloei wordt bepaald door de temperatuur die we nu nog gaan krijgen. Je kan dit het best volgen via de bloesemcamera’s die op verschillende plaatsen opgesteld staan en een live beeld geven van het ontluiken van de bloesems. Eerst zullen de kersen opengaan, gevold door de peren en dan de appels. De live beelden zijn te bekijken op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesemfluisteraar.”

De bloesemactiviteiten worden gebundeld in drie thema’s. Eerst is er Vuurmagie met nocturnewandelingen bij valavond, vervolgens is er picknickpret met huifkar-, fiets- en wandeltochten en open fruitbedrijven en tenslotte is er kunst op pad, evenementen in het teken van de fruitbeeldige bloesemkunstwerken. “Nieuw zijn de begeleide en kunstzinnige vertelfietstochten in Zoutleeuw, Tielt-Winge en Tienen”, kondigt gedeputeerde voor Toerisme, Monique Swinnen aan. “Nog een leuk nieuwtje zijn de kunstbabbels op 14, 20 en 28 april en de tijdelijke kunstinstallaties in Hoegaarden, Linter en Tienen, geselecteerd door curator Dirk Lambrechts, bekend van Tempus Arti.”

Het programma wordt op woensdag 10 april afgetrapt met een mysterieuze kinderwandeling met pit om 15 uur aan het Stationsplein van Drieslinter en afgesloten met onder meer een bloesemwandeling met proevertjes op zondag 28 april vanaf 13 uur aan de Kronkelweide in Vissenaken en prinsheerlijke koetstochten in Kortenaken. Het hele evenementengamma werd gebundeld in de brochure ‘B(l)oeiend Hageland’ of online te vinden op www.toerismevlaamsbrabant.be/bloesems. “En wie graag wat langer in onze mooie streek verblijft en een overnachting boekt bij een van de 27 deelnemende logies tussen 1 en 30 april krijgt meteen een gratis picknick”, besluit gedeputeerde Swinnen.