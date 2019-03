Nieuwe beweegroute op StadsAkker zet mensen in beweging vdt

12u26 3 Tienen Vanaf zondag 24 maart kunnen Tienenaars een korte wandeling met eenvoudige bewegingsoefeningen maken dwars door de Stadsakker in Tienen. Deze gratis beweegroute zet mensen op een leuke manier in beweging.

Wie naast gezond eten meer wil bewegen en hierbij een duwtje in de rug kan gebruiken, kan binnenkort kennis maken met de beweegroute op de Stadsakker. De beweegroute is een route met 20 gemakkelijke en wat moeilijkere bewegingsoefeningen over een afstand van ongeveer 500 meter.

Bewegen Op Verwijzing-coaches Beeleke Bredero en Helena Van Rompaey begeleiden op zondag 24 maart de aanwezigen door de beweegroute tijdens de feestelijke opening. Info over gezond eten en bewegen gebeurt via infostanden. De deelnemers ontvangen na afloop ook een gratis verwenzakje.

Riso Vlaams-Brabant en Logo Oost-Brabant zetten samen met stad Tienen, Huis in de Stad, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart-Tienen- campus Sint-Jan en het Wijkgezondheidscentrum Vierkappes hun schouders onder dit initiatief.

Zondag 24 maart geeft schepen van Sport Wim Bergé (CD&V) het startschot van dit project. Afspraak om 15 uur op de StadsAkker.