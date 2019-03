Nieuwe Bergévest en fasering werken voorgesteld aan omwonenden vdt

28 maart 2019

08u44 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de stad Tienen presenteerden zopas de plannen voor de nieuwe Bergévest aan de omwonenden. Tijdens het infomoment konden zij kennis maken met de fasering van de werken en de omleidingen die in elke fase aangeduid zullen zijn.

Volgens de laatste planning starten de werken aan de Bergévest op dinsdag 23 april. Dat is meteen de laatste zone van de herinrichting van de Tiense Vesten. “Het kruispunt van de Oplintersepoort stellen we half april terug open voor het verkeer”, klinkt het bij AWV.

“In de Hoveniersstraat hebben we al een deel van de nieuwe parkeerstroken met kasseien kunnen aanleggen, maar omwille van de slechte weersomstandigheden van de voorbije weken konden nog niet alle parkeervakken afgewerkt worden. Van zodra het weer het toelaat, worden die werken afgerond. De toplaag en de markeringen in de Hoveniersstraat worden samen met de andere toplagen in april aangebracht.” De vermoedelijke einddatum voor de werken aan de Vesten is voorzien rond de zomer 2020.