Nieuwe ALDI aan de Leuvenselaan opent vandaag de deuren 20 juni 2018

Vandaag opent een volledig nieuwe ALDI aan de Leuvenselaan feestelijk de deuren. "Het is meteen de eerste winkel in de regio die ingedeeld is volgens ALDI's nieuwste winkelconcept", zegt Patrick Berghmans, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI HeusdenZolder.





Aan het filiaal aan de Diestsesteenweg weren er onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden en dus moest er uitgeweken worden. De ex-Home MArkte werd sinds begin dit jaar grondig verbouwd en maakt nu plaats voor een winkel van ongeveer 1.250 vierkante meter. Wat er met het pand aan de Diestsesteenweg zal gebeuren, is nog niet duidelijk. De andere ALDI-winkel in Tienen, aan de Slachthuisstraat, werd eind vorig jaar al uitgebreid.





De veranderingen zijn duidelijk zichtbaar: een uitgebreide broodafdeling, een grote versmarkt met topkwaliteit groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere led verlichting. Sommige klanten zullen even naar de prijskaartjes moeten kijken om er zeker van te zijn dat ze nog bij ALDI aan het winkelen zijn. Ook voor de winkelmedewerkers is het nieuwe concept een stap vooruit. De nieuwe winkelmeubels laten toe om nog comfortabeler en ergonomischer te werken. (VDT)