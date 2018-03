Nieuw kinderdagverblijf van moeder en dochter meteen volzet 07 maart 2018

02u56 0 Tienen Moeder en dochter - Kristine Winnen en Jill Winnen - openen een nieuw kinderdagverblijf Petit Marcel in Vissenaken.

Kristine is kleuterleidster van opleiding en al een aantal jaren onthaalouder bij Landelijke Kinderopvang en Jill is leerkracht secundair onderwijs. Een samenwerking van jong en oud, ervaring en bruisende ideeën kan alleen maar boeiend en vernieuwend werken. Jill kocht recent een nieuwe woning kort bij haar mama met een ruime benedenverdieping. Het idee groeide om er een groepsopvang te starten. "Ik kon dit alleen maar toejuichen, want het aantal opvangplaatsen is zeer beperk in onze regio", vertelt Kristine. "Samen met het hele gezin, werd de ruimte omgebouwd tot een huiselijke, knusse, gezellige groepsopvang midden in de natuur."





Petit Marcel biedt plaats aan 16 kindjes. "Alle plaatsjes zijn al ingenomen. Meer dan 40 ouders hebben zich hier of bij Landelijke Kinderopvang aangemeld. Er is dus duidelijk een schrijnend tekort", stelt Jill vast. "Onze visie is dat elk kindje uniek is en zijn eigen inbreng heeft en we opteren voor één groep, aangezien de kleinsten heel wat kunnen leren van de grotere en omgekeerd. Ook voor de ouders zullen we af en toe ontmoetingsmomenten organiseren, zodat zij elkaar beter leren kennen en wat tips meekrijgen voor hun eigen gezin."





Landelijke Kinderopvang wil in de regio Tienen meer van deze succesverhalen ondersteunen en meer kinderopvang voorzien. "De wachtlijst wordt steeds langer, doordat er geen onthaalouders meer zijn in Hoegaarden en veel ouders op wandelafstand in Tienen opvang nodig hebben. Binnenkort gaan ook nog twee onthaalouders in Boutersem met pensioen", aldus Rita Roosen van Landelijke Kinderopvang. Wie info wil over de job van onthaalouder, kan mailen naar hageland@landelijkekinderopvang.be. (VDT)