Nieuw gebouw OBASI klaar voor groei

05 april 2019

17u11

OBASI ‘Partner in Healthcare’ verhuisde naar een nieuwbouw aan de Bietenweg in Tienen. Meteen wordt het bedrijf daar een buur van het Drie Tommen Business Park in aanbouw. “Met dit gebouw is onze toekomst verzekerd. Op dit ogenblik hebben we 25 werknemers, maar we kunnen hier wel 50 mensen onderbrengen”, vertelt Erwin Cool, bestuurder van OBASI.

Nog niet zolang geleden telde OBASI 14 personeelsleden en het voorbije jaar kwamen er 7 werknemers bij. Het huurpand, een herenhuis aan de Dr. Geensstraat in centrum Tienen was te klein geworden. Vandaar dat werd geopteerd voor een nieuwbouw, waar OBASI nu eigenaar van is. “In dit gebouw kunnen we beneden 32 mensen tewerkstellen en nog 18 op de verdieping”, aldus Cool. Lieven De Smedt is algemeen directeur: “We verbleven 28 jaar in de Geensstraat en het bedrijf is nu exact 40 jaar oud. Het is ontstaan uit een initiatief van Raymond Vermote. We zijn begonnen met brandbeveiliging en software, maar nu houden we ons nog uitsluitend bezig met software hoofdzakelijk voor psychiatrische ziekenhuizen.” OBASI-voorzitter Luc Martens legt uit welke software ze ontwerpen: “Wij zorgen voor software voor registratie, facturatie, boekhouding en het beheer van het zorgdossier van de patiënten. Hoofdzakelijk voor psychiatrische ziekenhuizen en beschut wonen”. Maar ook voor woonzorgcentra, Mobiele teams, thuiszorg, en revalidatiecentra. Het nieuwe gebouw werd nu officieel in gebruik genomen.