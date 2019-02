Nieuw elan voor carnavalkermis Christian Hennuy

19 februari 2019

14u57 0 Tienen Van zaterdag 2 tot zondag 10 maart strijkt de kermis neer in Tienen. De stad Tienen wil de kermis naar een hoger niveau te tillen en voorziet een gevarieerd programma voor alle leeftijden met nieuwigheden en publiekstrekkers. En de carnavalstoet van de Ridders van Brunengeruz op zaterdag 2 maart is meteen de eerste van Vlaams-Brabant.

Op zaterdag 2 maart om 11.11 uur wordt in de Polyvalente zaal van het Vrijetijdscentrum aan het Sint-Jorisplein de macht van de stad overgedragen door burgemeester Katrien Partyka aan Prins Ivan II en Prinses Isabelle I, het carnavalspaar 2019. De vorming van de carnavalstoet gebeurt op de Leuvenselaan vanaf 12 uur. Het vertrek van de stoet is voorzien om 14.11 uur stipt. Het parcours werd gewijzigd en loopt via de Raeymaeckersvest, Oude Leuvensestraat, Ketelmakersstraat, Delportestraat, Dr. J. Geensstraat, Grote Markt, Academiestraat, Alexianenweg, Veldbornstraat, Kapelstraat, Lombardstraat, Torsinplein, Minderbroedersstraat en Peperstraat met de apotheose op de Grote Markt. Al deze straten worden vanaf 13 uur verkeersvrij gemaakt. Meteen na de stoet volgt de Kweikersworp ter hoogte van circusschool Salto.

“In augustus 2018 ging de nieuwe plaatsmeester Bart Persoons bij de stad aan de slag”, zegt kersvers schepen van kermissen Eddy Poffé (Open VLD). “Het is onze ambitie om de kermissen in Tienen naar een hoger niveau te tillen en nieuwe impulsen te geven. Het programma voor de carnavalkermis biedt alvast voor elk wat wils. We voorzien een aantal nieuwigheden om mensen uit Tienen en de omliggende gemeenten aan te trekken.” Nieuw zijn de bezoekjes van sprookjesprinsessen en Star Warsfiguren voor de kinderen op zondagen 3 en 10 maart. Op maandag 4 maart is er een prikkelarm moment van 17 tot 18 uur. Het geluid van de attracties wordt begrensd en de flikkerende lichten gaan uit. Op die manier kunnen personen die moeite hebben om prikkels te filteren, ook genieten van een leuke kermisavond.”

Jaarmarkt

“De jaarmarkt op dinsdag 5 maart wordt voor het eerst opgeluisterd met muzikale animatie. Woensdag 6 maart wordt familiedag met kortingen op de attracties. Absolute publiekstrekker wordt het gratis optreden van Danny Fabry op zaterdag 9 maart om 16 uur op de Grote Markt. Echte fans kunnen persoonlijk met hem kennismaken tijdens een ‘meet and greet’. De kermis wordt afgesloten op zondag 10 maart op de tonen van klassieke muziek. Een uniek initiatief, dat bij positieve reacties zeker navolging krijgt. “Aansluitend op dit programma organiseren het wielercomité van de sportraad en de sportdienst Tienen de ‘Spar - Omloop van het Hageland’, een wielerwedstrijd voor internationale dames op zondag 3 maart ”, vertelt schepen van vrije tijd Wim Bergé (CD&V). Het vertrek wordt om 13.15 uur voorzien aan Residentie Menegaard.”