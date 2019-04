Nieuw bestuur voor de cultuurraad Christian Hennuy

04 april 2019

10u01 1

Even was er onduidelijkheid en twijfel of er nog een nieuwe cultuurraad zou komen of in welke vorm, maar de cultuurraad in Tienen blijft zeker behouden. De algemene vergadering koos een nieuw bestuur. Voorzitter wordt Laurent Dewael, met ondervoorzitter René Roekaerts, secretaris Jacques De Braekeleer en penningmeester Michel Evers. De leden van het bestuur zijn Edith Allard, Nelly Colpaert, Jef Vanderstappen, Etienne Blondeau en Willy Verbiest. Op 12 juni wordt een grote debatavond georganiseerd over het toekomstige cultuurbeleid, want er is nog veel discussie over de adviesraden.