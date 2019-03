Nielson en Rob De Nijs komen naar Suikerrock vdt

08 maart 2019

Met Marco Borsato en Niels Destadsbader op zondag 28 juli waren de Lage Landen evenredig vertegenwoordigd. Vandaag voegt Suikerrock twee Nederlandse kleppers toe, Rob De Nijs en Nielson, en is het dus Oranje boven op de Family Day.

Rob De Nijs vierde zijn 75ste verjaardag en staat volgend jaar 60 jaar op de planken. Aan stoppen denkt hij nog niet, dus het wordt ongetwijfeld meezingen met hits als Malle Babbe, Zondag en Banger Hart. Nielson brak in het najaar van 2014 door in Vlaanderen met zijn megahit ‘Sexy als ik dans’. Eind vorig jaar verscheen zijn derde album ‘Diamant’. De single ‘IJskoud’ staat op dit moment al 18 weken in de Ultratop en iun Nederland is hij ook niet van het scherm weg te slaan door zijn deelname aan ‘Wie is de Mol?’, de Nederlandse versie van ‘De Mol’.

Suikerrock 2019 vindt plaats van vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli in het centrum van Tienen. Op vrijdag staan Tom Odell en Bazart en op zaterdag Goose op het podium. Dagtickets voor alle dagen, alsook combitickets en drinks en food tickets zijn onmiddellijk beschikbaar via de Suikerrock ticketshop en Ticketmaster.