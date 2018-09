New Wave in Pand 10 07 september 2018

Op zaterdag 8 september vanaf 20 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet een NewWaveParty, met DJ Jan Vanwinckel aan de mengtafel. Men wordt er teruggevoerd naar New Wave, de Eighties en Dance Alternatives. Organisatie: OpgewekTienen. (HCH)