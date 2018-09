Neos brengt vijfde jaarprogramma 07 september 2018

Neos, het netwerk voor ondernemende senioren, was al aan het vijfde voorstellingsfeest van het jaarprogramma toe.





Miel Mattheus: "We zijn 11 jaar geleden gestart met 15 leden en nu zijn er dat 172. We bieden geen sportactiviteiten aan, maar we zetten in op cultuur. We hebben gastsprekers, we gaan naar optredens en maken één- en meerdaagse reizen, dit jaar o.a. naar Slovenië. Onze leden bepalen welke onderwerpen aan bod moeten komen". Op donderdag 20 september mag nog een voordracht 'Fake News' verwacht worden door journalist Tim Verheyen. Info: voorzitter Guido Reynaerts, 0494/41.44.00





(HCH)