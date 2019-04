Negen maanden cel voor waslijst aan feiten KAR

19 april 2019

Een 37-jarige vrouw is veroordeeld tot 9 maanden cel voor een waslijst aan feiten. Jessy V. werd meermaals betrapt met speed en amfetamine in Leuven. In Tienen stelden agenten vast dat de vrouw haar woning ter beschikking stelde aan vrienden om heroïne te gebruiken. Op 24 mei 2016 werd ze betrapt tijdens een winkeldiefstal in Tienen. Daarbij verzette ze zich hevig tegen haar arrestatie en gaf ze slagen aan drie agenten. Ze liet ook op verschillende tijdstippen haar hond vastgebonden achter aan een paal omdat ze te high was. V. liep al verschillende veroordelingen op. “Probatievoorwaarden die in het verleden werden opgelegd, werden niet nageleefd. Ook werkstraffen hebben geen positief effect gehad op de beklaagde”, oordeelde de rechter. Ze veroordeelde de dertiger alles samen tot 9 maanden cel en 8.000 euro boete. Ze kreeg ook een levenslang verbod opgelegd op het houden van dieren. Aan de drie agenten moet ze ieder 500 euro schadevergoeding. De vrouw stuurde haar kat naar de rechtbank.