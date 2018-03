Negen bestuurders onder invloed 15 maart 2018

02u28 0

In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie van Tienen-Hoegaarden een controleactie gericht op gebruik van alcohol en drugs tijdens het sturen. Negen bestuurders bleken onder invloed van alcohol. In totaal werden vierhonderd bestuurders gecontroleerd. Aan Groot Overlaar in Tienen bleken alle 88 gecontroleerden voortreffelijke Bobs te zijn. Op de Leuvenselaan in Tienen bleken drie van de 193 bestuurders onder invloed van alcohol. Ze moesten telkens hun rijbewijs voor drie uur inleveren. Aan de Sint-Truidensesteenweg bleken twee bestuurders van de 91 te diep in het glas te hebben gekeken. Een van hen kreeg een rijverbod van zes uur opgelegd, het rijbewijs van de andere werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Op de N29 in Hoegaarden bleken vier van de 28 bestuurders onder invloed van alcohol. Twee liepen een rijverbod van drie uur op, één kreeg een rijverbod van zes uur en één moest het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren. Bij de controleactie bleek geen enkele bestuurder onder invloed van drugs. (KBG)