Neem jij deel aan de Grote Lenteschoonmaak? vdt

06 februari 2019

Op zaterdag 16 maart organiseert de stad Tienen opnieuw een Grote Lenteschoonmaak om het zwerfvuil op het hele grondgebied op te ruimen. Alle inwoners en verenigingen worden opgeroepen om mee de handen uit de mouwen te steken. Inschrijven kan tot en met maandag 11 maart via www.tienen.be/inschrijving-lenteschoonmaak of bij de dienst leefmilieu in het stadhuis op het nummer 016/80.57.92 en via mail naar leefmilieu@tienen.be. “Men mag zelf het plein, de straat, het fiets- of wandelpad kiezen waar men aan de slag wil gaan”, zegt schepen Paul De Cort. “Enige voorwaarde is dat het om openbaar domein gaat.” Mooimakers zorgt voor gratis opruimmateriaal voor de opruimers. Het ingezamelde afval wordt op de verschillende opruimlocaties opgehaald door de technische dienst van de stad en naar containers aan het Vrijetijdscentrum gebracht. Op die manier is het resultaat van de Grote Lenteschoonmaak meteen ook zichtbaar voor iedereen. Als bedankje worden alle helpers vanaf 16.30 uur uitgenodigd voor een afsluitmoment met een hapje en een drankje in CC De Kruisboog. Vorig jaar namen meer dan 230 mensen deel aan de actie en werd er 1.780 kilogram zwerfvuil ingezameld.