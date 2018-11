Nederlands oefenen Christian Hennuy

19 november 2018

Op zaterdag 24 november van 10 uur tot 12 uur organiseert Taal in Praktijk T.I.P. Tienen een oefenkans Nederlands met een conversatietafel en taalspelletjes. Dit vindt plaats in het CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein, vergaderlokaal 1. Deelname is gratis.