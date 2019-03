Natuurpunt helpt mee zwerfvuil ruimen Kristien Bollen

11 maart 2019

13u39 3 Tienen De stad Tienen organiseert op zaterdag 16 maart opnieuw een Grote Lenteschoonmaak om het zwerfvuil op het hele grondgebied op te ruimen. Alle inwoners en verenigingen worden opgeroepen om mee de handen uit de mouwen te steken. Natuurpunt Tienen doet mee op verschillende plaatsen.

‘Mooimakers’ is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil. Het is een samenwerking van OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. De stad Tienen schaart zich achter het project met o.m. de organisatie van een ‘Grote Lenteschoonmaak’. Streefdoel is het volledige grondgebied zwerfvuilvrij te maken op één dag tijd. Het bijeengeraapte afval wordt op de verschillende opruimlocaties opgehaald door de technische dienst van de stad en naar containers aan het Vrijetijdscentrum gebracht. Op die manier is het resultaat van deze actie meteen ook zichtbaar voor iedereen.

Als bedankje worden alle helpers vanaf 16.3 uur uitgenodigd voor een afsluitmoment met een hapje en een drankje in CC De Kruisboog. Vorig jaar namen meer dan 230 mensen deel aan de actie en werd er 1.780 kg zwerfvuil ingezameld.

Wil je een handje toesteken bij deze opruimactie? Natuurpunt Tienen doet mee op verschillende plaatsen in Tienen. Als je Natuurpunt wilt vervoegen, schrijf dan in via de website Natuurpunt Tienen. Wanneer? Op zaterdag 16 maart om 13.30 tot 15.30 uur. Vertrek aan Natuurhuis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken. Materiaal zoals werkhandschoenen, fluo hesje en vuilgrijper worden voorzien. Inschrijven is niet noodzakelijk, maar om voldoende materiaal te kunnen voorzien, heeft natuurpunt graag dat je inschrijft via de link : www.vissenaken.be/lenteschoonmaak2019.htm, liefst ten laatste op vrijdag 15 maart. Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09