Natascha verwelkomt je in bakkerij De Veste

11 januari 2019

Tienen is met De Veste een bakkerij rijker. De zaak werd geopend op het Breugelhof. “Het idee is ontstaan omdat we eigenlijk steeds de stad in moesten om brood en patisserie te kopen en het centrum is niet zo verkeersvriendelijk, dus besloten we een nieuwe zaak te openen aan de stadsrand”, zeggen uitbaters Gunther en Natascha. “Elke dag worden we voorzien van verse producten, die ons aangeleverd worden in samenwerking met Bakkerij Vanleeuw.”

De bakkerij bevindt zich momenteel nog wel te midden van de werken aan de Vesten. “Dat vinden we niet zo erg. We geloven sowieso in onze sterkte en zijn ervan overtuigd dat we een meerwaarde zijn voor de buurt, voor de voorbijgangers en de lokale bevolking.”