Nachtlawaai doet dieven de das om

06 november 2018

16u38 0 Tienen Twee mannen zijn officieel aangehouden op verdenking van diefstal. De politie haalden ze zich zelf op de hals door te veel lawaai te maken.

De feiten dateren van vrijdagnacht, 2 november. Omstreeks 1 uur kreeg de politie van de zone Tienen-Hoegaarden een oproep voor nachtlawaai in een appartement in het Park Passionisten in Tienen. Ter plaatse troffen de agenten drie personen aan: de bewoonster en twee meerderjarige mannen. Het ging om haar 19-jarige vriend en een 36-jarige kennis. Maar wat vooral opviel en later ook nog gewichtig zou blijken, was een hoop materiaal van het Wit-Gele Kruis dat in het appartement lag.

De 36-jarige man werd aanvankelijk meegenomen omdat hij illegaal in het land verblijft. Maar toen enkele uren later ook een verpleegster van het Wit-Gele Kruis aangifte kwam doen van diefstal uit haar auto, werden ook de bewoonster van het appartement en haar 19-jarige vriend opgepakt. In het appartement werden ook nog fietsen en een bosmaaier gevonden waarvan de oorsprong verdacht was. Onderzoek wees al snel uit dat zeker één fiets gestolen was.

De bewoonster wordt verdacht van heling, de twee mannen van diefstal. De vrouw werd vrijgelaten onder voorwaarden, de mannen blijven aangehouden.