Nacht van het Houtemveld? Christian Hennuy

24 november 2018

Bij de uitreiking van de Sportawards in CC DE Kruisboog brak schepen voor Sport Wim Bergé (CD&V) een lans voor een ‘Nacht van het Houtemveld’.

“Vele steden en gemeenten benijden onze sportinfrastructuur op het Houtemveld, maar de tand des tijds heeft ervoor gezorgd dat een doordachte renovatie van hall 1 en het sanitaire blok zich opdringt. Maar het Houtemveld kan nog veel meer worden. Er is daarom nood aan een toekomstgericht masterplan gekoppeld aan een duidelijke en betaalbare langetermijnvisie. Samenwerking tussen de verenigingen onderling, tussen de verenigingen en de stad, tussen de stad en andere partners, zoals scholen, zal hierbij de rode draad vormen. Doorgedreven samenwerkingen binnen een sporttak of zelfs tussen verschillend sporttakken zullen het Tiense sportgebeuren alleen maar ten goede komen. Misschien kan dit, zoals iemand suggereerde, de komende jaren uitmonden in de ‘Nacht van het Houtemveld’, waarbij alle clubs hun clubleven op een ontspannen en sfeervolle manier aan het ruime publiek voorstellen”, aldus Bergé.