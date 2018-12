Naar een nieuw soort cultuurraad



Christian Hennuy

15 december 2018

13u37 0

Schepen voor Cultuur Wim Bergé wordt vanaf 2019 schepen van Vrije Tijd. Gemeenten zijn niet meer verplicht nieuwe cultuurraden te installeren en daarom moet nagedacht worden over de toekomst van de adviesraden. “De Cultuurraad zal een cruciale rol vervullen. Inspraak, participatie en informatie-uitwisseling zijn immers sleutelwoorden in een modern beleid. Op de vooravond van een nieuwe legislatuur is het aangewezen goed na te denken over de rol en werking van de verschillende adviesraden binnen de stad. Want ook adviesraden zijn onderhevig aan de maatschappelijke veranderingen. Het schepencollege schaart zich daarom achter het voorstel om in 2019 een nieuwe raad en bestuur te verkiezen met de intentie na te denken over de toekomstige werking van de cultuurraad als adviesraad. Op 1 januari 2020 kan dan over gegaan worden tot een definitieve aanstelling. Kandidaten kunnen zich vanaf nu melden. Hoe deze raad er uiteindelijk zal uitzien zal het resultaat zijn van een creatief denkproces. Alleszins is de minimale bedoeling dat er een samenwerking tussen de adviesraden tot stand komt. Een eerste aanzet kan hierbij bijvoorbeeld een gezamenlijke awarduitreiking van cultuur, sport en jeugd zijn in 2019”, aldus schepen Wim Bergé (CD&V) bij de uitreiking van de cultuurprijzen.