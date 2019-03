Naai Repair in Oud College Christian Hennuy

11 maart 2019

Op woensdag 13 maart van 14.30 uur tot 17 uur is er bij D&A conceptstore op de site van het Oude College aan de Broekstraat 31 in Tienen, een retouche-atelier of naai repair. Wie herstelwerkjes heeft, maar er niet toe komt kan op de naai repair terecht. Christine is aanwezig en doet de retouches ter plaatse of legt uit hoe het moet gebeuren. Kostprijs: vrije gift. Info: 016/84.50.05