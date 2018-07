Na WK-verdriet komt... Suikerrock! VOLGENDE WEEK START OPBOUW DRIEDAAGS FESTIVAL VANESSA DEKEYZER

12 juli 2018

02u30 0 Tienen Het WK-gebeuren is nog maar net achter de rug of het volgend feestje dient zich al aan: Suikerrock. Volgende week start de opbouw van dit driedaags festival in het centrum van Tienen. "Suikerrock is en blijft hét uithangbord en de belangrijkste troef van Tienen", meent organisator Walter Kestens.

Vrijdag 27 juli wordt afgetrapt met de 'Younster Day' met de drie belangrijkste Nederlandse rappers van het moment voor Pitbull voor een exclusief concert naar Tienen komt gevolgd door Lost Frequencies, die dit keer live zal optreden. "Ik ben fier op de affiche van alle drie dagen, maar heb toch een boontje voor zaterdag", zegt Kestens. "Wat een line-up, al zeg ik het zelf. Na de twee Belgische acts Sons en Milo Meskens volgt de ene internationale topper na de andere: Goo Goo Dolls, White Lies, Anouk en Alanis Morisette. Daar zijn geen woorden meer voor nodig. Zondag houden we vast aan de familiedag met onder meer Gers Pardoel, Stan Van Samang, OMD en Kool & The Gang."





De Veemarkt krijgt opnieuw een DJ-Stage. "Vrijdag gaan we er terug naar de jaren '80, zaterdag en zondag spreken we dan weer een jonger publiek aan, telkens met minstens één bekende Studio Brussel-DJ", kondigt Kestens aan. "De Veemarkt blijft gratis, waardoor Suikerrock ook voor de mensen die geen inkom wensen te betalen, absoluut top is. Onderaan de Veemarkt komt er een informatiestand van Infrabel met betrekking tot sensibilisering tegen spoorlopen." In de Nieuwstraat en de Hennenmarkt komen opnieuw animatiestanden en foodtrucks. En ook de Acoustic Stage blijft hier behouden. "We beschouwen het als onze plicht om opkomend talent maximaal kansen te bieden", reageert Kestens.





Suikerrockvlaggen

"De Wolmarkt blijft de plaats met de traditionele festivalkraampjes. In de Peperstraat plannen we twee nieuwigheden: een hockeyveld met demonstraties en wedstrijden en gezinsanimatie in samenwerking met de Gezinsbond. Heel de binnenstad zullen we voorzien van guirlandes en Suikerrockvlaggen, waarmee we de gezelligheid onderstrepen." Suikerrock zet ook dit jaar erg in op veiligheid. "Suikerrock behoort tot de veiligste festivals van het land. Al jaren beschouwen we veiligheid en comfort van onze bezoekers als topprioriteit. De samenwerking tussen de verschillende actoren, stadsbestuur, politie, brandweer, ziekenhuis, Rode Kruis, FAVG en de provincie binnen de veiligheidsraad is absolute top. Er wordt opnieuw een coördinatiecentrum ingericht waar alle actoren samen waken over het festival. Je zal begrijpen dat we om veiligheidsredenen hier niet verder op in kunnen gaan", besluit Kestens.