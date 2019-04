Na jaren leegstand krijgt hoek Gilainstraat-Grote Markt een nieuwe invulling Vanessa Dekeyzer

08 april 2019

14u54 0 Tienen Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van de verloederde hoekpanden op de kruising van de Gilainstraat met de Grote Markt. Deze staan al sinds de jaren ’90 leeg. “Sinds toen is er voor deze panden een kluwen aan aanslagen en vrijstellingen van leegstandsbelasting”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Nieuw overleg met de eigenaars heeft nu toch tot een oplossing geleid en daar zijn we bijzonder verheugd over.”

Eigenares Anne Staes is eveneens blij dat de werken eindelijk gestart zijn. “De renovatieplannen waren er al wel, maar wegens een sterfgeval in de familie kwam alles wat stil te liggen. Recent zijn we dan aan tafel gaan zitten met het stadsbestuur om te bekijken wat mogelijk was. Op de benedenverdieping komt een handelspand met erboven twee appartementen en ernaast een woning.”

Over de invulling van het handelspand kan Anne nog niet veel kwijt. De burgemeester weet wel dat de grootouders van de eigenaars er een café en naastgelegen winkel hadden. “Ik heb beloofd dat als er opnieuw een café zou komen, ik een vaste klant zal worden”, zegt Partyka lachend. Het einde van de werken is begin 2020 voorzien. “Samen met de heraanleg van de Markt en vlakbij gelegen bushalte zal dit weer een mooie hoek zijn voor handel.”

“En we schakelen samen met onze intergemeentelijke dienst Wonen een versnelling hoger om leegstand en verwaarlozing tegen te gaan”, gaat Partyka (CD&V) gedreven verder. ‘Zo zal vanaf 2020 een conformiteitsattest verplicht zijn in de hele binnenstad voor huurwoningen. In de benedenstad zijn er al 255 eigenaars aangeschreven en zijn de eerste attesten uitgereikt. Samen met de stadswachten brengen we ook verwaarlozing in kaart. Er zijn nu al een 800-tal panden gescreend.”

De stad heft ook een leegstandsbelasting. “En we benaderen daarnaast actief eigenaars van problematische panden om hen aan te sporen concrete actie te ondernemen, zoals hier nu in de Gilainstraat. Doel is dat de panden ofwel verkocht, of gerenoveerd en bewoonbaar worden. Als er echter manifeste onwil is, neem ik als burgemeester maatregelen om de openbare veiligheid te garanderen. Die kosten kunnen we dan verhalen op de eigenaar. Verloedering wordt niet langer getolereerd. We pakken pand per pand aan en dat rendeert want verschillende problemen zijn zo al opgelost.”