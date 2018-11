Na Il Bospoeper is er nu Il Vagebond La Piccola Cantina brengt samen met gerenommeerd Italiaans wijnhuis Il Vagebond op de markt vdt

20 november 2018

13u02 0 Tienen Wie met de feestdagen wil uitpakken met een exclusieve wijn met een leuk verhaal kan Il Vagebond in huis halen. Deze rode wijn liet Frank Boets van La Piccola Cantina maken door het Italiaanse wijnhuis van Nizza Silvano, dat eerder ook al Il Bospoeper voor Frank produceerde.

“We gaan telkens voor een speciale naam, omdat de wijn ook zeer speciaal is”, legt Frank uit. “Il Vagebond viaggio a Brussels is een eerste wijn van een reeks die we samen met Nizza Silvano jaarlijks zullen uitbrengen. Deze fles draait rond Brussel met op het etiket Manneke Pis, maar volgend jaar kiezen we weer voor een andere stad. Misschien wel Tienen?”

Frank Boets startte acht jaar geleden met de wijn-en delicatessenzaak La Piccola Cantina in de Peperstraat 17. “Vandaag zijn we bijzonder goed ingeburgerd. Heel wat particulieren en restaurants uit de regio maar ook daarbuiten weten de weg naar ons te vinden. We verkopen enkel Italiaanse wijnen, waarvan 65 procent exclusieve wijnen op de Belgische markt.”

De nieuwste aanwinst, Il Vagebond, is drie dagen lang te proeven en te kopen tijdens de wijndegustatie, waarop Nizza Silvano in levende lijve aanwezig zal zijn. De toegang is gratis. Wie een van de 999 flessen Il Vagebond wil kopen, kan dat aan de prijs van 17,95 euro. Ook op de andere wijnen is er een korting van 10 procent tijdens de degustatiedagen op vrijdag van 18 tot 21 uur, op zaterdag van 14 tot 19 uur en op zondag van 14 tot 18 uur. Voor info kan je terecht via mail naar info@lapiccolacantina.be of op het nummer 016/84.34.09.