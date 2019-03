Na honderden jaren nog steeds populair: bedevaart naar Santiago de Compostella Christian Hennuy

08 maart 2019

André Moreau en zijn medewerkers organiseerden in het Democratenhuis in Tienen een lezing over Santiago de Compostella. Gastspreker Ria Duchateau, die al drie pelgrimstochten naar Compostella achter de rug heeft, kwam haar ervaringen delen. Vele wegen leiden naar Compostella, maar Ria volgde steeds de ‘French Route’, de meest populaire weg die begint in de Pyreneeën en via Pamplona, Burgos en Leon, naar Compostela voert. “In de middeleeuwen bestonden maar drie grote bedevaartstochten: Jeruzalem, Rome en Compostella. In die tijd bestonden er beroepsbedevaarders die tegen betaling de tocht voor iemand anders deden. Nu zijn de pelgrimstochten naar Compostela uitgegroeid tot massatoerisme”, aldus Ria Duchateau.