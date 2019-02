Na dertig jaar meteen Mozart Geert Mertens

26 februari 2019

19u05 0

Dertig jaar was het geleden dat Bart Debbaut nog achter een klavier had gezeten. Toen hij, ongeveer een jaar geleden, de draad terug oppikte. Geïnspireerd door Thomas Vanderveken en het Canvas-programma ‘Thomas speelt het hard’. Hij wou de uitdaging aangaan en het 17de pianoconcerto van Mozart instuderen. Zondag 24 februari was het D-day. Hij bracht het concert in de Heilig-Hartkerk van Tienen.

“Tot mijn achttiende volgde ik pianoles aan de muziekacademie in Sint-Truiden”, vertelt hij. “Daarna werd de piano vooral een meubelstuk in onze woonkamer. Toen ik het Canvas-programma zag, dacht ik meteen: dit wil ik ook doen. De afgelopen maanden volgde ik intensief les bij Liebrecht Vanbeckevoort, gewezen laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd.”

Na drie keer met het volledige Limburgse Kamerorkest repeteren was Bart gisteren aan zijn maidentrip toe. “Mozart is misschien niet de meest technische partituur maar het is zo frivool”, lacht hij. “Het minste foutje hoor je.” De opbrengst van het concert gaat integraal naar het Kankersteunpunt van Tienen. Het concert bracht 2.500 euro op.